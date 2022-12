Mettere in lista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in lista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELENCARE

Significato/Curiosita : Mettere in lista

Cinese. riesce anche, non senza difficoltà, a farsi mettere in lista per la tanto agognata adozione ed è in attesa dell'esito, quando nella sua vita si affaccia...

Redigere l'oxford english dictionary, un imponente vocabolario in grado di elencare ogni termine della lingua inglese e di spiegarne etimologia e variazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

