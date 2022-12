Si mangia a fette col prosciutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si mangia a fette col prosciutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MELONE

Significato/Curiosita : Si mangia a fette col prosciutto

Inglesi e su di ciascuno di essi vengono predisposte fette di prosciutto o di bacon oppure di salmone e fette di pomodoro (questo può essere anche servito come...

Giorgia meloni (roma, 15 gennaio 1977) è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 presidente del consiglio dei ministri della repubblica italiana, prima... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con mangia; fette; prosciutto; C è chi al mattino li mangia col latte; Si scartano mangia ndo il pollo; Che mangia di tutto; mangia no legno; Le fette invece del pane; Frutto che si taglia a fette ; Finisce a fette ; Frutto tricolore che si mangia a fette ; Parma : prosciutto = Colonnata : x; La parte per il prosciutto ; Si prepara con pan carré, formaggio e prosciutto ; Riso cinese con uova, piselli e prosciutto cotto; Cerca nelle Definizioni