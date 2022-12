Insetto dannosissimo per i campi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetto dannosissimo per i campi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAVALLETTA

Significato/Curiosita : Insetto dannosissimo per i campi

Colpirci. dannosissimo e veloce negli attacchi, se viene danneggiato va alcuni secondi sotto terra per poi rigenerarsi e tornare all'attacco. per ucciderlo...

cavallette o locuste. in realtà il termine cavalletta può indicare sia i membri delle famiglie tetrigidae (cavallette nane) e acrididae (cavallette migratorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con insetto; dannosissimo; campi; Un ronzante insetto ; insetto che vola ronzando; insetto che ignora l ozio; insetto ... spione; I campi oni del tennis vincono il Grande; Nei campi di calcio c e quella di rigore; La patria di Usain Bolt, il campi one dell atletica; La Sara campi onessa del salto in alto; Cerca nelle Definizioni