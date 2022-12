Un imperatore noto per il Foro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un imperatore noto per il Foro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRAIANO

Significato/Curiosita : Un imperatore noto per il foro

Cercando "foro romano" in senso generico, vedi foro (urbanistica). coordinate: 41°53'31.92n 12°29'06.72e / 41.8922°n 12.4852°e41.8922; 12.4852 il foro romano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi traiano (disambigua). marco ulpio nerva traiano (in latino: marcus ulpius nerva traianus; nelle epigrafi:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

