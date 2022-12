Il Ghezzi creatore di programmi televisivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ghezzi creatore di programmi televisivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ENRICO

Significato/Curiosita : Il ghezzi creatore di programmi televisivi

Secondo la versione di guglielmi, uno dei suoi figli suggerì di fare il mattinale dei notiziari televisivi e ghezzi rispose "perché non di tutta la tv" ed...

Significati, vedi enrico (disambigua). enrico è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: errico, arrigo, anrico femminili: enrica di seguito si... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

