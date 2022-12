L esibizione dal vivo di un complesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L esibizione dal vivo di un complesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONCERTO

Significato/Curiosita : L esibizione dal vivo di un complesso

Dischi registrati in studio o dal vivo e raccolte varie, e sono fra i più longevi complessi al mondo con oltre cinquanta anni di attività. avendo venduto complessivamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi concerto (disambigua). un concerto. un concerto è un'esibizione musicale dal vivo di qualsiasi genere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

