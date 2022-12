Dissetarsi smodatamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dissetarsi smodatamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STRABERE

Significato/Curiosita : Dissetarsi smodatamente

Bevendo antiche la forma sincopata: beendo. si coniugano come bere: ribère strabère trabère calére verbo attestato solo alla terza persona singolare. presente:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con dissetarsi; smodatamente; Si manda giù per dissetarsi ; Si fa per dissetarsi ; dissetarsi ... come una bestia; dissetarsi ; Ridere smodatamente ; Quello senza fondo mangia smodatamente ; Ama smodatamente il vino e la buona tavola; Cerca nelle Definizioni