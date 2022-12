Dibattere in assemblea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dibattere in assemblea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISCUTERE

Significato/Curiosita : Dibattere in assemblea

Stato"), indetto dai rappresentanti di due o comunque pochi stati per dibattere di questioni relative alle relazioni fra gli stati rappresentati; congresso...

discutere del sesso degli angeli, anche nella forma discutere sul sesso degli angeli, è un modo di dire della lingua italiana ed equivale a discutere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con dibattere; assemblea; dibattere di qualcosa; Chiudono l ordine del giorno dell assemblea ; L assemblea religiosa in cui l arianesimo fu condannato come eresia; Convocare, come per un assemblea ; Così è l assemblea alla quale non manca nessuno; Cerca nelle Definizioni