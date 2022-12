Comanda in convento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comanda in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PRIORE

Significato/Curiosita : Comanda in convento

Della conquista alla propria azione di comando. salandra - convento dei padri francescani riformati il convento dei padri riformati (o di san francesco):...

Significati, vedi priorato (disambigua). stemma araldico di priore il titolo di priore (dal latino prior, "primo dei due") designava il primo di un gruppo o un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

