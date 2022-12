La città in cui venne assassinato John Kennedy - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui venne assassinato John Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Significato/Curiosita : La citta in cui venne assassinato john kennedy

P. kennedy e rose fitzgerald, fratello di john fitzgerald kennedy. già a capo del dipartimento di giustizia, come procuratore generale, durante la presidenza...

Altri significati, vedi dallas (disambigua). dallas è una città dello stato del texas. è la città più popolosa della dallas-fort worth metroplex, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con città; venne; assassinato; john; kennedy; Una città della Libia; L animata vita notturna dei giovani in città ; La città di Maria Maddalena; La città lombarda in cui si tiene il Festivaletteratura; venne fondata sul Palatino; L anno in cui Craxi divenne Presidente del Consiglio; venne al mondo già uomo; Quello di Tessalonica venne emesso nel 380; Politico assassinato nel 1924 di nome Giacomo; Cesare fu assassinato in quelle di marzo; Il Kennedy che è stato assassinato a Los Angeles; John Lennon è assassinato ; Il titolo dato a Elton john ; john del film Gigolò per caso; john ny, l interprete di Alice in Wonderland; Il john e il Lapo della Fiat; Vi fu ucciso J. F. kennedy ; Il minore dei fratelli kennedy ; Vi è il centro spaziale della Florida dedicalo a kennedy ; Il vicepresidente USA che succedette a kennedy ; Cerca nelle Definizioni