Ha attrezzi particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha attrezzi particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PALESTRA

Significato/Curiosita : Ha attrezzi particolari

Incollati ed infilati sul codolo dell'attrezzo, che viene ripiegato a gancio per poterlo appendere. in italia vi è una particolare versione - detta pennato e...

Stadio palestra itália, denominazione utilizzata comunemente per indicare anche il nuovo stadio. la ragione sociale originaria del club, palestra itália... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

Altre definizioni con attrezzi; particolari; attrezzi per la pesistica; Lugubri attrezzi ; attrezzi per sgrossare legname; attrezzi per grandi salti; Ha particolari mansioni da svolgere; particolari accordi di note musicali; particolari tà che rende inconfondibile; particolari quadri panoramici; Cerca nelle Definizioni