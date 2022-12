Arnese di legno per smuovere fieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arnese di legno per smuovere fieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORCA

Significato/Curiosita : Arnese di legno per smuovere fieno

forca – costruzione, generalmente in legno, per praticare l'impiccagione forca – attrezzo agricolo forca – dorsale dell'isola d'elba forca – isola della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

