Un arnese a lama ricurva del giardiniere - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : RONCOLA

Un arnese a lama ricurva del giardiniere

La roncola o ronca o roncola bergamasca è un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino, affilata dal lato concavo e munita... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 22 dicembre 2022

