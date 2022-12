Era verde in un programma di Michele Santoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era verde in un programma di Michele Santoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAGGIO

Significato/Curiosita : Era verde in un programma di michele santoro

michele santoro nel 1987 in una foto di augusto de luca per il programma samarcanda venne assunto in rai, dove lavorò per la radio come conduttore di...

La parola raggio (dal latino radius: asta, bacchetta) può avere più significati: raggio – in geometria, distanza tra un punto appartenente a una curva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 dicembre 2022

