Così il missile che deve indebolire la contraerea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così il missile che deve indebolire la contraerea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cosi il missile che deve indebolire la contraerea

Esempio basi di rifornimento, fabbriche, ponti e porti, per indebolire la sua capacità di condurre la guerra. di solito è un aereo di grandi dimensioni e in...

Impararono rapidamente a spegnere il sensore se venivano attaccati con missili antiradar, salvo poi riaccendere il sistema in un secondo momento, in ciò riducendo...