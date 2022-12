Una scarpa simile agli zoccoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una scarpa simile agli zoccoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SABOT

Significato/Curiosita : Una scarpa simile agli zoccoli

Legno (zoccoli), di pelle oppure semplici pezze di stoffa, che venivano avvolte intorno al piede. scarpe bizantine ”poulaine” medievale scarpa medievale...

sabot – calzatura tradizionale sabot – accessorio per munizioni sabot – tipo di deriva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con scarpa; simile; agli; zoccoli; In mezzo alla scarpa ; In mezzo alla scarpa ta; Pietruzza molesta nella scarpa ; Se finisce in una scarpa , ci dà molto fastidio; Lo strumento d ebano simile al clarinetto; Dolce simile a un plumcake; È simile all agave; È simile alla cipria; Medagli a senza alcun valore; Bersagli da tiro a volo; La formica tagli a foglie; il colore della magli a della Lazio; Diresse il film L albero degli zoccoli ; L Olmi che diresse L albero degli zoccoli ; Olmi, regista dell Albero degli zoccoli ; L Olmi che diresse L albero degli zoccoli ; Cerca nelle Definizioni