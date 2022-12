Lunghe preghiere di supplica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lunghe preghiere di supplica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LITANIE

Significato/Curiosita : Lunghe preghiere di supplica

Notare che le categorie basilari di preghiera – preghiere di supplica, preghiere di ringraziamento, e preghiere di confessione (sebbene limitate nell'ebraismo)...

Le litanie della beata vergine maria, santuario regina della pace di edsa, manila (filippine) le litanie lauretane (dette anche litanie della beata vergine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con lunghe; preghiere; supplica; Cane sviluppato in lunghe zza; lunghe e larghe strade alberate; L antilope africana dalle lunghe corna aneliate; Così Pippi Calzelunghe chiama il suo cavallo; preghiere ... poetiche; È nostro nelle preghiere ; Conclude preghiere cristiane; preghiere a catena; Una supplica poetica; Implorare, supplica re; Esclamazione di supplica ; Baglioni in una canzone lo supplica di non andare via; Cerca nelle Definizioni