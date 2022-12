Formano lo scheletro delle anche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Formano lo scheletro delle anche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ILEI

Significato/Curiosita : Formano lo scheletro delle anche

lo sviluppo le ossa cambiano di numero, evolvendosi e diventando più fragili dopo i 45 anni), che formano i due segmenti dello scheletro: scheletro assile...

Der-ilei (tardo vii secolo) sarebbe stata figlia o meno probabilmente sorella di re bridei map beli dei pitti (morto nel 693). avrebbe sposato dargart... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

