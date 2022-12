Faticosi a farsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticosi a farsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPOSSANTI

Significato/Curiosita : Faticosi a farsi

Prospettive rivoluzionarie a medio termine, la risoluzione finale dell'internazionale dichiarava che era necessario non farsi irretire da alleanze con i...

Necessitano di 7-8 mesi di incubazione. la schiusa è un processo davvero spossante per i piccoli, che devono rompere il guscio dell'uovo con un dente che... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

