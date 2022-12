Comprende più Comuni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comprende più Comuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROVINCIA

Significato/Curiosita : Comprende piu comuni

Disambiguazione – se stai cercando l'elenco, vedi comuni d'italia. corona per il titolo di comune. un comune, nell'ordinamento giuridico della repubblica italiana...

Landkreis della germania. il termine trae origine dal latino provincia, provinciae. le province nell'antica roma erano infatti i territori conquistati, sottoposti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

