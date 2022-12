il colore della maglia della Lazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: il colore della maglia della Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CELESTE

Significato/Curiosita : Il colore della maglia della lazio

Stato il bianco o il blu. beppe signori con la seconda maglia gialla nella stagione 1993-1994. la divisa da trasferta della lazio presenta la maglia bianca...

Il celeste è una gradazione di blu. il termine può riferirsi anche a: celeste – film del 1915 celeste – film del 1916 diretto da walter v. coyle laguna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

