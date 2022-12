Causa note di biasimo allo studente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Causa note di biasimo allo studente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DEMERITO

Significato/Curiosita : Causa note di biasimo allo studente

L'omicidio di sergio ramelli fu un crimine commesso a milano nel 1975 durante gli anni di piombo. la vittima fu uno studente milanese di 19 anni militante...

Un'enfasi eccessiva su certe attività al fine di assegnarne il relativo merito o demerito alle funzioni o persone che le gestiscono. locuzioni latine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 dicembre 2022

Altre definizioni con causa; note; biasimo; allo; studente; È causa di contusioni; Lo causa una perdita d acqua; Sono causa di indigestione; È causa di equivoci; Sui libri accoglie le note ; Un piccolo note s; Sugli scaffali dell enote ca; note composizioni di Bach; Meritevole di biasimo ; C è quella di biasimo ; L opposto di biasimo ; L opposto di biasimo ; Metallo per cornici, per posate e per vassoi; Una corona d allo ro; Caratterizza il cristallo ; Al cavallo pendono dalla coda; La cartella dello studente ; Riletti dallo studente ; Uno studente che aspira all università; studente universitario; Cerca nelle Definizioni