Partecipano alla corrida con una lunga asta - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PICADORES

Significato/Curiosita : Partecipano alla corrida con una lunga asta

Verza compra terreni coltivati a uva e gelsi e boschi, in seguito alla vendita all'asta dei beni del soppresso convento dei padri minori conventuali in...

Meno pesanti (novillos), nel qual caso si parla di novillada sin picadores. i picadores accedono alla plaza de toros sempre in numero di due, posizionandosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

