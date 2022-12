Guscio protettivo di alcuni invertebrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guscio protettivo di alcuni invertebrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CONCHIGLIA

Significato/Curiosita : Guscio protettivo di alcuni invertebrati

Anche piccoli invertebrati e piccoli vertebrati. i casuari sono molto diffidenti nei confronti degli umani e se provocati sono in grado di infliggere gravi...

Significati, vedi conchiglia (disambigua). disambiguazione – "conchiglie" rimanda qui. se stai cercando il tipo di pasta, vedi conchiglie (pasta). alcune... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 dicembre 2022

Altre definizioni con guscio; protettivo; alcuni; invertebrati; Ha il guscio ; È una crema dentro un guscio di savoiardi fra; Ha un guscio rotto per copricapo; Il guscio dell ostrica; Strato protettivo per la parete da verniciare; L involucro protettivo della damigiana; Corazzato grazie a un rivestimento protettivo ; Rivestimento protettivo di una parete; L ironia di alcuni disegnatori; alcuni se lo fanno in casa; alcuni avevano la visiera; I frutti di alcuni tipi di palme; invertebrati come insetti, aracnidi e crostacei; invertebrati marini con lunghi tentacoli; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati ; Cerca nelle Definizioni