Custodisce la cassa - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : TESORIERE

Significato/Curiosita : Custodisce la cassa

Fu proprio la loro corporazione, nel 1700, a commissionare la realizzazione. l'interno è ricco di fregi e statue in stucco bianco. custodisce tele del pittore...

un tesoriere è la persona responsabile della gestione del patrimonio (tesoreria)...

