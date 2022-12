È tutta peli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tutta peli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BARBA

Significato/Curiosita : E tutta peli

Pubescenti per peli semplici e diritti, ma anche per peli ghiandolosi. sono presenti sostanze aromatiche (oli eterei) contenute all'interno di peli ghiandolari...

Cercando altri significati, vedi barba (disambigua). un anziano uomo sadhu con la barba bianca, i baffi e i dreadlocks la barba è l'insieme dei peli che, tendenzialmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con tutta; peli; Malgrado, tutta via; Si veste tutta di bianco ma non e una tennista old style; Non dicono tutta la verità; Galantuomo a tutta prova; _ Zeppeli n, band rock; Lunghi peli di cavallo; Senza peli sul viso, sbarbato; peli della coda del cavallo;