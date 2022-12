La steppa della Siberia con piante arbustive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La steppa della Siberia con piante arbustive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TUNDRA

Significato/Curiosita : La steppa della siberia con piante arbustive

la steppa russa nell'oblast' di orenburg. come steppa eurasiatica o euroasiatica (dal russo: , stjep' ) viene indicata, in biogeografia, una formazione...

Appunto la tundra, fatta di erbe basse, muschi e licheni, che crescono nei mesi più caldi, dopo il disgelo, sul terreno imbevuto d'acqua. tundra nella penisola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

