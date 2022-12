Sovrasta l orchestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrasta l orchestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PROSCENIO

Legata ad un piccolo santuario di cui resta il basamento sul belvedere che sovrasta la cavea. una prima ricostruzione dell'edificio si ebbe in età repubblicana...

Il proscenio del teatro olimpico di vicenza realizzato su disegno di andrea palladio (1584 circa) il proscenio è la parte del palcoscenico teatrale protesa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

