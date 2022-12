Un sostegno che si pianta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sostegno che si pianta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PALO

Significato/Curiosita : Un sostegno che si pianta

piante dei piedi la pianta del piede o superficie plantare del piede è, nell'uomo in posizione ortostatica, la superficie inferiore del piede. tale superficie...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi palo alto (disambigua). palo alto (nome spagnolo che significa albero alto) è una città di 61 200... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con sostegno; pianta; La forma di sostegno economico introdotta in Italia nel 2019; Trave di sostegno ; Una misura di sostegno per le famiglie più bisognose sigla; Un punto di sostegno ; Gli apparecchi che hanno soppianta to le cineprese; La compianta Iotti della politica; __ vera = pianta grassa; Bosco pianta to ad alni; Cerca nelle Definizioni