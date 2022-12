Serve per scodellare la minestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per scodellare la minestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MESTOLO

Significato/Curiosita : Serve per scodellare la minestra

Vecchio mestolo in rame stagnato il mestolo è una posata usata per servire o rimestare durante la cottura cibi prevalentemente liquidi. assomiglia a un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

