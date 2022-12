Racconta la partita via etere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Racconta la partita via etere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RADIOCRONISTA

Significato/Curiosita : Racconta la partita via etere

Da un anno, dalla prima volta in cui l'ha vista felice (un dì, felice, eterea). incapace di provare vero amore, violetta propone una semplice amicizia...

Sé abbondantemente ricco – ancor più facilmente accessibile. il noto radiocronista niccolò carosio. lo stile del giornalismo sportivo si caratterizza per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con racconta; partita; etere; Il poema perduto che racconta il ritorno degli eroi greci dopo la fine della guerra di Troia; La si racconta per far ridere; racconta re una storia; racconta l oroscopo; Un interruzione nella partita di pallacanestro; Si elabora durante la partita a scacchi; L ultima partita del torneo; partita fra tennisti; Regioni etere e; L ignoto... in letere ; Regioni etere ; Ripetere , moltiplicare; Cerca nelle Definizioni