Un purè di frutta con sciroppo - Cruciverba

Un purè di frutta con sciroppo.



Soluzione 6 lettere : COULIS

Significato/Curiosita : Un pure di frutta con sciroppo

La saba, o sapa, è un condimento tipico usato in emilia, romagna, marche, umbria, abruzzo, sicilia, puglia e sardegna. è uno sciroppo concentrato d'uva...

Il coulis è un tipo di salsa utilizzata per guarnire diversi dolci e pietanze a base di carne e verdura o zuppe. di solito, il coulis si ottiene facendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

