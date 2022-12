Un punto a cui tendono in molti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto a cui tendono in molti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRAGUARDO

Significato/Curiosita : Un punto a cui tendono in molti

Royal opera house spicca a tal punto che, per gli appassionati di lirica o di danza, "covent garden" e "royal opera house" tendono a essere due nomi interscambiabili...

Nelle corse ciclistiche, un traguardo volante è un traguardo intermedio posto lungo il percorso di gara: ai corridori che vi transitano per primi vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con punto; tendono; molti; Tendere allo stesso punto ; Termina con un punto interrogativo; Un appunto sulla scala; Il punto estremo del Sudamerica; Si tendono per ingannare; Vi si attendono i treni; Attendono la guarigione; tendono a distribuire poco i vari compiti; Una compravendita che interessa molti tifosi; Il legno di molti sarcofaghi delle mummie egizie; S impara per molti plicare; È propria di molti siti; Cerca nelle Definizioni