Si pratica scendendo un fiume con un canotto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si pratica scendendo un fiume con un canotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RAFTING

Significato/Curiosita : Si pratica scendendo un fiume con un canotto

(disambigua). fiume lambro nei pressi di graffignana (lodi) il lambro (lamber o lambar in lingua lombarda, afi: ['lamber] o ['lambr]) è un fiume della lombardia...

Wikipedia è a proprio rischio: leggi le avvertenze. una discesa di rafting il rafting è una discesa fluviale su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con pratica; scendendo; fiume; canotto; Si pratica ... atterrando; Lo pratica chi viaggia per svago ma rispettando l ambiente; Lo sport pratica to da Charlie Brown; Il surf pratica to sui campi da sci; Si sfrutta... scendendo ; Si pratica su un gommone, discendendo un fiume; Un posto di lavoro che si raggiunge scendendo ; Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto; La caduta del fiume ; fiume sacro agli Indù; Grande fiume del Sud Est asiatico; Il fiume di New York; canotto a motore; Lo si getta dal canotto per tenerlo fermo; Si pratica scendendo un fiume con un robusto canotto ; Così si vende il canotto ; Cerca nelle Definizioni