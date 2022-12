Porta su e giù i clienti nei grandi magazzini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Porta su e giù i clienti nei grandi magazzini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SCALA MOBILE

Significato/Curiosita : Porta su e giu i clienti nei grandi magazzini

Progetto di riqualificazione dell'antico comparto cittadino dei magazzini generali posto nei pressi del quartiere don bosco, firmato da daniel libeskind,...

Con un apposito indice dei prezzi al consumo. la scala mobile venne introdotta in francia (échelle mobile des salaires) nel luglio 1952 durante la presidenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

