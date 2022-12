Piatto della cucina statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto della cucina statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : POLLO FRITTO

Significato/Curiosita : Piatto della cucina statunitense

La cucina statunitense è caratterizzata da notevoli differenze geografiche. le principali cucine sono: nord est: new england con gli stati connecticut...

Il pollo fritto è un piatto consistente di pezzi di pollo che sono stati infarinati, panati o imburrati e successivamente fritti in padella, in olio o... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

