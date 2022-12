Persone stravaganti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persone stravaganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ELEMENTI

Significato/Curiosita : Persone stravaganti

Disambiguazione – se stai cercando altre persone con questo nome, vedi antonio albanese (disambigua). antonio albanese al palazzo del quirinale il 9 novembre...

elementi classici – nelle tradizioni alchemiche, astrologiche e sapienziali, sono i costituenti ultimi dell'universo elementi – in filosofia, componenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con persone; stravaganti; _ di fatto = relazione tra persone conviventi; Un ristretto gruppo di persone privilegiate; persone importanti; C è tra due persone in sintonia; stravaganti ... come il comico genovese Luca; Bizzarre, stravaganti ; stravaganti e litigiosi; Desiderare cose stravaganti : avere __ per la testa; Cerca nelle Definizioni