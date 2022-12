Non solca la fronte dei giovani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non solca la fronte dei giovani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RUGA

Significato/Curiosita : Non solca la fronte dei giovani

Dovette fare ricorso a dei prestiti. nonostante la famiglia di sangro fosse decisamente benestante, infatti, egli dovette far fronte, oltre alle forti spese...

I ruga sono una cosca ('ndrina) del paese di monasterace, egemone fino a metà degli anni '90 nella vallata dello stilaro. sono stati trovati suoi elementi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

