Non corrette, sbagliate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non corrette, sbagliate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INESATTE

Significato/Curiosita : Non corrette, sbagliate

Qualche ente, è corretto farlo, in quanto è ragionevole scegliere, tra varie soluzioni, la più semplice e plausibile. il "rasoio logico" non pone una condizione...

Elevata rispetto al sangue, a circa 300 mosm/l, quindi è tecnicamente inesatto dire che questa soluzione è isotonica rispetto al sangue. a questa concentrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con corrette; sbagliate; corrette zza, integrità; Giuste, corrette ; Slealtà, scorrette zza; Azioni scorrette di soldati con più anzianità; Non sbagliate ; Tale è uno strumento dalle note sbagliate ; Quelle sbagliate possono diventare rimorsi; Cerca nelle Definizioni