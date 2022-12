Dà noia all obeso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà noia all obeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PANCIA

Significato/Curiosita : Da noia all obeso

2002, isbn 88-04-51479-5. 7 grammi in 70 anni. l'odissea di un povero obeso, segrate, mondadori, 2003, isbn 88-04-52216-x. sono incazzato come una belva...

Cercando altri significati, vedi addome (disambigua). l'addome o ventre o pancia è una parte costituente il corpo (o tronco) di un animale o persona, dove... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con noia; obeso; Una noia mortale; Annoia re, seccare; Conseguenza di fame, noia o sonno; Raddoppiato è una noia ; Vorrebbe esserlo l obeso ; Grasso, obeso ; L ha persa l obeso ; Vorrebbe esserlo l obeso ; Cerca nelle Definizioni