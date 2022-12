Mostra tutto a rovescio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mostra tutto a rovescio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPECCHIO

Significato/Curiosita : Mostra tutto a rovescio

Il diritto ed il rovescio di questa moneta furono disegnati da john roettier (1631–c. 1700). il diritto mostra il re laureato volto a destra (aggiornato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi specchio (disambigua). uno specchio è una superficie riflettente levigata al punto che la luce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

