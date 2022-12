Un minerale per lampade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un minerale per lampade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUARZO

lampada che usava l'olio minerale fu fatta dallo scienziato persiano rhazes nel ix secolo, nel suo kitab al-asrar. nel 1846 abraham gesner inventò un...

vedi guido quarzo. cristalli di quarzo del perù ad alto ingrandimento (4 x 4 mm) il quarzo (diossido di silicio, sio2, in tedesco quarz ascolta[·info])... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

