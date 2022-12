Materiale per impermeabilizzare i terrazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per impermeabilizzare i terrazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BITUME

Significato/Curiosita : Materiale per impermeabilizzare i terrazzi

Protezione può avvenire con teli, ghiaino, lastre di materiale plastico o, come nei casi di terrazzi, dalla finitura in piastrelle. possono essere impiegate...

Termine bitume si intende una miscela di idrocarburi naturali o residuati derivanti dalla distillazione o raffinazione del greggio. il bitume, a differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

