Le mangiatoie per i suini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mangiatoie per i suini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TROGOLI

Significato/Curiosita : Le mangiatoie per i suini

Legno una mangiatoia è un trogolo di pietra o di legno usato per dar da mangiare e da bere agli animali (ad esempio in una stalla). le mangiatoie sono usate...

Piazza dei truogoli di santa brigida, quartiere prè, genova trogolo (forma letteraria: truogolo, in ligure: treuggiu o treuzziu o tröiü) è un termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con mangiatoie; suini; I locali con le mangiatoie ; Locali con le mangiatoie ; Ossi dei musi dei suini ; Piccoli suini ; suini simili ai cinghiali; suini che possono essere sardocorsi e verrucosi; Cerca nelle Definizioni