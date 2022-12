Si fa fissando una camera o una poltrona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa fissando una camera o una poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PRENOTAZIONE

Significato/Curiosita : Si fa fissando una camera o una poltrona

Il centro unico di prenotazione (in acronimo cup) è un servizio amministrativo offerto da diverse strutture facenti capo a pubbliche amministrazioni italiane... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Si dice fissando una scadenza; Si dice fissando una data; Si dice fissando la scadenza; La camera del capitano; camera usata per lo studio dei fenomeni acustici; Il campanello suonato dal Presidente della camera e del Senato per chiedere silenzio; Inginocchiatoio da camera ; Normalmente è più grande della poltrona ; Adagiarsi su poltrona o divano; Accomodato in poltrona ; poltrona per più di uno;