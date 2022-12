Le fette invece del pane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fette invece del pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BISCOTTATE

Manisa è più piccola e piatta dello shish kebab, viene presentata su fette di pane pita e aromatizzata con il burro e farcito con pomodoro, aglio e pepe...

Fette biscottate, su benessere360.com. ^ andrea tibaldi, fette biscottate, su cibo360.it. url consultato il 1º febbraio 2016. ^ fette biscottate: proprietà... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con fette; invece; pane; Frutto che si taglia a fette ; Finisce a fette ; Frutto tricolore che si mangia a fette ; Strofette col fiore; In inglese si può dire invece di shop; A chi si immerge sembra un fiore, invece è un animale; invece della valigia; Si dice invece di dire si; Disse Non di solo pane vive l uomo; Città del Trapane se nota per il vino; Il nome della pane tti; Una fetta di pane insaporita con aglio, sale, olio; Cerca nelle Definizioni