Equivale a un decimetro cubo - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LITRO

Significato/Curiosita : Equivale a un decimetro cubo

Dalle norme italiane ed europee). un metro cubo è uguale a: 0,000000001 chilometri cubi 1 000 litri 1 000 decimetri cubi 1 000 000 centimetri cubi ~35...

Il litro (simbolo: l) è un'unità di misura del volume. non è un'unità del si ma è tuttora accettata a titolo transitorio. riferendosi al si, un litro equivale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

