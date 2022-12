Lo dice chi non può rispondere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi non può rispondere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NO COMMENT

Significato/Curiosita : Lo dice chi non puo rispondere

Possibile rispondere con un "sì" o con un "no". ogni domanda deve essere posta a uno solo degli oracoli, che, pur comprendendo l'italiano, risponderà sempre...

no comment – gruppo musicale statunitense no comment – album dei front 242 del 1984 no comment – album dei van gogh del 1997 no comment – album di nitro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

