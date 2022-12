È determinato dai cromosomi X e Y - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È determinato dai cromosomi X e Y. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SESSO

Significato/Curiosita : E determinato dai cromosomi x e y

Il cromosoma y è uno dei due cromosomi umani determinanti il sesso (l'altro cromosoma sessuale è il cromosoma x). i cromosomi sessuali sono una delle 23...

sesso – il genere in ambito biologico e genetico sesso – attività umana che coinvolge gli organi genitali sesso – antica famiglia nobile originaria di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con determinato; cromosomi; Inerente a un determinato campo di attività; Proveniente da un determinato luogo; Nitido, ben determinato ; Atteggiamento di chi non prende posizione su un determinato problema; Corredo cromosomi co; Corredo cromosomi co ereditato da mamma e papà; È presente nei cromosomi ; Forma i cromosomi ; Cerca nelle Definizioni