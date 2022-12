Breve lamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve lamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AAI

Significato/Curiosita : Breve lamento

Particolare i primi due romanzi, pur avendo come protagonista tito de lamenti, possono essere considerati corali. l'elemento che davvero li accomuna...

aai – codice aeroportuale iata dell'aeroporto di arraias, arraias (brasile) aai – codice iso 639-3 della lingua arifama-miniafia aai – album dei mouse... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 8 dicembre 2022

Altre definizioni con breve; lamento; breve e leggera sgambata di allenamento; Ila una breve insegna; Firmato... in breve ; Illustre in breve ; Avvallamento stradale; Impedito dal regolamento ; Si approvano in parlamento ; Filamento fungino; Cerca nelle Definizioni